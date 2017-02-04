蛇精男誘人浴照 卻被一條內褲出賣驚人秘密

蛇精男只穿內褲入浴照。(取自蛇精男臉書)

蛇精男被網友吐槽。(取自蛇精男臉書)

大陸網紅「蛇精男」劉梓晨憑著炫富言論與大膽作風在網路上爆紅，今日更在臉書PO出只穿內褲的泡澡照，不過卻被網友一句話揭穿他的小秘密，讓蛇精男崩潰回應：「啊啊啊你到底煩不煩！」

蛇精男與網友分享入浴照，開心寫下「姐最愛洗了」，誰知竟被一位暱稱「蛇聞」的網友一語道破「姐，你是窮的買不起內褲嗎？去年到現在都在穿這件」，讓蛇精男瞬間崩潰，回覆該網友：「啊啊啊你到底煩不煩！」

不過更多網友想問的是「為什麼穿著內褲洗的」、「你洗澡穿內褲幹嘛」，還有人直呼「可憐的鴨子」。

(中時電子報)