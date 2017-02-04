陸客團車禍 海陸兩會派員探視協處
一輛滿載陸客的遊覽車今天在高雄撞上鐵路橋墩下涵洞，陸委會與海基會隨即通報陸方，派員到高雄探視傷者，並將協同交通部等相關單位協處醫療救助及保險理賠等善後事宜。
一輛載有中國大陸浙江旅行團26名遊客的遊覽車上午在高雄自撞鐵路橋墩下涵洞，造成車上21名陸客輕重傷。除陸籍女領隊洪璐重傷住院治療，其餘都已出院返回飯店休養。
行政院大陸委員會下午表示，事故發生後已派專人南下，趕赴醫院探視並慰問受傷旅客。
陸委會並說，已透過兩岸常態聯繫管道通報陸方相關情況，陸委會、交通部及相關單位將持續妥適協處醫療救助及保險理賠等事宜，提供旅客相關協助。
海峽交流基金會晚間在臉書專頁發文說，對此事件相當重視並關切，除於第一時間通報中國大陸海峽兩岸關係協會，下午也由文教處處長劉克鑫趕赴高雄探視並慰問受傷乘客，將協同相關機關做好善後工作。
至於陸方反應，中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山下午表示，大陸國台辦、海協會對此事故十分關切，立即會同有關方面了解核實情況，協助處理善後，並對傷者表示慰問。
新華社報導，中國大陸國家旅遊局高度重視此事件，除要求駐高雄辦事處負責人迅速了解情況，前往醫院探視、慰問傷者，並敦促台灣方面做好傷者救治和善後處置工作，確實加強大陸居民赴台旅遊安全保障。1060204
(中央社)
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