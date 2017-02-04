劉德華秀親筆信 喊話會耐心而堅定
香港藝人劉德華1月17日拍廣告墜馬受傷，目前住院治療。將粉絲視為家人的他，昨天在官網貼出以「親愛的家人」開頭、由表情符號組成的親筆信，並寫「我會耐心而堅定的」。
劉德華1月17日在泰國拍廣告不慎從馬背上墜落受傷，搭乘醫療專機返回香港就醫，之後劉德華經紀公司發聲明表示，劉德華盆骨多處骨折、筋腱肌肉拉傷，需6至8週住院治療，至少半年以上復健。
昨天是大年初七，民間傳說為「人」的生日。劉德華一早就在官網「華仔天地」貼出給粉絲的親筆信，以「親愛的家人」開頭，由表情符號組成的6行文字，最後寫「生日快樂」，並簽名「華仔」。
劉德華貼文表示，「我會耐心而堅定的。?Happy birthday to all of you（祝各位生日快樂）」。
有粉絲試著翻譯表情符號，應該是要祝家人生日快樂、開開心心等，謝謝家人為他加油，他的狀況很OK；粉絲們也紛紛留言直呼「想你」，並替華仔老大加油打氣，要他好好休養。1060204
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。