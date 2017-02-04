劉德華秀親筆信 喊話會耐心而堅定

香港藝人劉德華1月17日拍廣告墜馬受傷，目前住院治療。將粉絲視為家人的他，昨天在官網貼出以「親愛的家人」開頭、由表情符號組成的親筆信，並寫「我會耐心而堅定的」。

劉德華1月17日在泰國拍廣告不慎從馬背上墜落受傷，搭乘醫療專機返回香港就醫，之後劉德華經紀公司發聲明表示，劉德華盆骨多處骨折、筋腱肌肉拉傷，需6至8週住院治療，至少半年以上復健。

昨天是大年初七，民間傳說為「人」的生日。劉德華一早就在官網「華仔天地」貼出給粉絲的親筆信，以「親愛的家人」開頭，由表情符號組成的6行文字，最後寫「生日快樂」，並簽名「華仔」。

劉德華貼文表示，「我會耐心而堅定的。?Happy birthday to all of you（祝各位生日快樂）」。

有粉絲試著翻譯表情符號，應該是要祝家人生日快樂、開開心心等，謝謝家人為他加油，他的狀況很OK；粉絲們也紛紛留言直呼「想你」，並替華仔老大加油打氣，要他好好休養。1060204

(中央社)