美日防長談南海 日新網：有微妙差異
日本新聞網報導，日本防衛大臣稻田朋美今天上午與到訪的美國新任國防部長馬提斯舉行會談，就強化雙邊結盟關係和因應中國大陸海洋發展戰略等問題交換了意見。
會談進行了1個小時25分鐘，馬提斯（Jim Mattis）就釣魚台列嶼的防禦問題表示，「釣魚台是在日本的行政掌控之下，當適用日美安保條約第5條」；並表示，「美國反對單方面損害日本行政掌控的行動」。
稻田朋美則呼籲美軍繼續關注南海局勢。她表示，日本政府支援美軍的「航行自由作戰」行動（FONOPs），將擴大與東南亞國家的安保合作，並向他們提供援助，來擴大日本對南海的參與度。
但日本新聞網指出，馬提斯表示，美國今後將就南海問題加強外交努力，顯示日、美雙方對南海問題的立場有微妙差異。
消息透露，雙方在會談中並未談到美國要求日本政府增加駐日美軍經費負擔問題。但在會談後舉行的記者會上，馬提斯表示，「日、美經費負擔將成為他國的參考模式」。日本防衛省先前稱，日方已經承擔了駐日美軍70%的經費。1060204
(中央社)
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