選前大造勢 鍾萬學：努力再當5年省長

印尼雅加達省長選舉進入最後倒數，角逐連任的現任省長鍾萬學團隊今天舉行大型造勢演唱會，他向支持群眾喊話，自己若勝選，會再努力當好5年省長。

印尼全國性地方首長選舉2月15日登場，這次將有101個市、縣、省同步舉行地方首長選舉。其中最受關注的就是首都雅加達省長選舉。

尋求連任的鍾萬學競選總部今天在市中心的體育場舉行大型造勢演唱會，數10名當紅藝人及印尼搖滾天團「Slank」賣力演出，呼籲民眾支持鍾萬學，要替鍾萬學爭取更多選票。

數萬名民眾湧入體育場，高舉鍾萬學選舉號次「2號」的手勢，並大聲歡呼「2號、2號」。鍾萬學現身舞台時，支持者的激動情緒嗨到最高點，大聲呼喊2號當選。

鍾萬學感謝所有參與選舉的民眾以及支持者，感謝他們一路為選戰的付出。他說，雅加達需要更好的改變，他若勝選，會再努力當好5年省長，帶給雅加達人民更好的生活。

此外，提名鍾萬學參選的民主奮鬥黨主席、印尼前總統梅嘉娃蒂也現身造勢會場。

她在演說中指出，很多人問她為何決定會支持鍾萬學，她的答案是，印尼獨立後，她的父親、印尼國父蘇卡諾提出「建國五原則」，其中一項就是「求同存異」，即印尼各種族、宗教的民眾和平共處，這是符合蘇卡諾創立的「求同存異」精神。

梅嘉娃蒂也向支持者喊話，她要的是在雅加達省長第一輪選舉中，鍾萬學就拿下過半51%的得票獲勝，「支持鍾萬學的民眾都能用選票證明，我們讓雅加達變得更好」。1060204

(中央社)