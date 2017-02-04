主席選舉較勁 蔡令怡跑攤籲支持吳敦義
宣布參選國民黨主席的副主席郝龍斌今天出席市議員陳重文的感恩餐會，與前副總統吳敦義的夫人蔡令怡同桌，蔡令怡向現場的黨員、非黨員懇託，支持協助吳敦義選黨主席。
台北市長柯文哲、國民黨立委蔣萬安、前立委丁守中等人今天出席陳重文的感恩餐會，郝龍斌、蔡令怡也都同桌，蔡令怡還向郝龍斌敬酒致意。
郝龍斌受訪時指出，他們本來就是好朋友，這次黨主席選舉君子之爭，這是很正常現象，就像他跟柯文哲見面，也不是第一次，也是正常現象。
蔡令怡致詞時表示，看到陳重文跟大家報告政績，並請柯文哲上台，爭取市民需要的建設，「做不到是市長的事情」，全場鼓掌，柯文哲坐在台下也大笑。
蔡令怡說，吳敦義今天在高雄跑行程，雖然僅30幾萬黨員票，但還是要全國跑，現場有很多黨員、非黨員，她呼籲共同支持、協助吳敦義選黨主席；新年新希望就是支持吳敦義選黨主席。
陳重文說，不是要市長背書，是要市長去做，士林、北投需要很多建設，柯文哲是大家長，希望柯文哲重視士林北投。
柯文哲也回應指出，陳重文很認真，「我們回去想辦法誓死達成任務」，會回去打拚、想辦法達成。1060204
(中央社)
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