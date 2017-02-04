福原愛藏總舖師身手 扮江媽媽小幫手

台灣桌球好手江宏傑的愛妻福原愛廚藝極佳，今年她首度以媳婦身分在江家過農曆年，但她藏起總舖師身手，稱職扮演江媽媽「小幫手」的角色。

台北燈節今天舉辦開幕典禮，代言人也是世大運桌球國手江宏傑，今天在點燈儀式前先在世大運互動區與小球迷互動，並與媒體談到婚後首次的農曆年生活。

江宏傑、福原愛的戀情公開後，兩人就不時在社群媒體發出福原愛為江宏傑「洗手做羹湯」的照片、文章，福原愛的手藝也深受江宏傑肯定。

兩人結婚後，今年的農曆年是福原愛首次以媳婦的身分在江宏傑家中過年，她是否一展身手，好好做幾道菜讓江家親友一飽口福，十足令人好奇。

江宏傑今天提到，今年福原愛確實有在台灣一起過農曆年，但廚房主要還是江媽媽在「負責」，只不過過年的餐點份量比較大，福原愛有在旁邊幫忙，稱職扮演了媳婦「小幫手」的角色。1060204

(中央社)