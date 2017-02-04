華府稱美日安保適用釣魚台 北京說話了
美國新任國防部長馬提斯表態，日本若因釣魚台列嶼與中國大陸發生軍事衝突，美國將支持日本。對此，北京今天出言警告說，美國此舉將造成亞洲的不穩定。
法新社報導，馬提斯（James Mattis）今天結束對亞洲的訪問前在東京表示，釣魚台列嶼適用於已有數十年歷史的美日安保條約。
馬提斯在記者會表示：「我要表明，我們對於尖閣諸島（釣魚台列嶼）的長期政策維持不變，美國繼續承認日本對尖閣諸島的行政管理權。」
「而就此而論，美日安保條約第5條適用於此諸島列嶼。」
美日安保條約第5條明定，日本或其施政管理的領土遭遇攻擊時，美國有防衛義務。
中國大陸指控華府興風作浪。除了釣魚台問題，大陸與多個東南亞國家有關南海諸島問題的爭議也越演越烈。
據大陸官媒新華社，中國大陸外交部發言人陸慷說：「我們敦促美方採取負責任的態度，停止在釣魚島（釣魚台）主權問題上發表錯誤言論，避免使有關問題進一步複雜化，給地區形勢帶來不穩定因素。」
新華社報導，陸慷並表示，美日安保條約是冷戰時期的產物，不應損害中國領土主權。（譯者：中央社周慧盈）1060204
(中央社)
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