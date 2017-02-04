陸國防部回應發射東風-5C導彈

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大陸國防部今天回應中國近日成功試射東風-5C型分導式多彈頭洲際彈道導彈，強調中方在境內按計劃進行科研試驗是正常，這些試驗亦不針對任何特定國家及目標。

華盛頓自由燈塔網站早前引述美方官員說，解放軍近期在太原衛星發射中心，試射可塔載十個分導彈頭的東風-5C型洲際導彈，命中西部沙漠目標區。美國國防部發言人回應指，已定期監控中國軍力發展。

(中時電子報)