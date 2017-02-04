高志鵬曾收賄50萬元 羅智強酸：這50萬看膩了沒？

高志鵬（圖）曾收賄50萬，羅智強酸：看膩了沒？（資料照片，劉宗龍攝）

網友奉上高志鵬版的《讀你》。（翻攝自羅智強臉書）

民進黨立委高志鵬說看膩新台幣，今天他被控收賄的事再度被挖出，10年前高志鵬遊說國有財產局租地給中市東豐閣公司，收賄50萬元，2013年更一審重判7.5年，去年11月，更二審改判4年6月。前總統府副秘書長羅智強酸說：這50萬鈔票，不知高志鵬看膩了沒有？

網友也嘲諷說：「看膩還貪，王x蛋！」「他現在的胃口要5000萬才不膩。」「難怪會看膩！」「難怪他要換鈔票，換了以後他可以說收的錢不是錢。」「膩了怎麼不丟出去？」

還有網友奉上高志鵬版的《讀你》：「高志鵬對於新台幣喜好的程度應該是：看你（新台幣）千遍也不厭倦， 看你（新台幣）的時候心很爽，……你（新台幣）的一切移動， 左右我的視線，你（新台幣）是我的詩篇，讀你千遍也不厭倦，唔……」。

(中時電子報)