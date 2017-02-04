「女人就該穿得像女人」川普言論又引眾怒 網友串連PO照反擊

美國總統川普。（新華社資料照片）

美國總統川普曾多次發表有關不尊重女性的言論，引發爭議，才剛上任不久的他，就迎來大規模的女權示威遊行；不過即便如此，川普似乎仍依然故我。而昨（3）日就有美媒爆料，川普希望團隊的女性成員能穿得像女人，立刻點燃眾怒，今日推特上就有無數網友PO照反擊，告訴川普什麼才是「穿得像女人」。

綜合外媒報導，據川普陣營某位成員表示，川普對員工的衣著打扮相當吹毛求疵，像是男性得穿著講究的西裝，搭配合宜領帶，最好就如他平常公開亮相時所穿一樣；至於女性，則「應該穿得像女人」（Dress Like A Woman）。

此消息一出，立刻引起不少反彈，許多從事醫生、軍警、神職人員等各行各業的女性，紛紛在推特串連，貼出自己工作時穿著，並標註主題標籤「#DressLikeA Woman」來反嗆川普，告訴他21世紀的女性該怎麼穿衣服。

一名從事軍獸醫工作的女性告訴《BBC》，他從川普的言論中感受到，充滿對女性的敵意，且這非一個總統該有的行為；其更表示自己每天早上醒來，穿上工作時的服裝，總是感到無比驕傲、榮耀、肩負責任與自由。最後，她更酸度破表地說道，「當川普開始當個像樣的總統時，我再開始穿得像個女人。」

(中時電子報)

川普被爆出希望團隊的女性成員能穿得像女人，立刻點燃眾怒，推特上就有無數網友PO照反擊，反嗆什麼才是「穿得像女人」。(圖/翻攝推特)

川普被爆出希望團隊的女性成員能穿得像女人，立刻點燃眾怒，今日推特上就有無數網友PO照反擊，反嗆川普什麼才是「穿得像女人」。(圖/翻攝自推特)