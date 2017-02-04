阿沁宣布女兒當姐 妻呼懷回二寶
36歲歌手阿沁今天在社群網站臉書貼出女兒「小花苞」穿上寫有「大姐」衣服，宣布老婆花花懷第二胎，去年哭訴流產的花花直呼「二寶回來啦」。
樂團「F.I.R.」吉他手阿沁（黃漢青）與小13歲的花花（李汶靜）結婚兩年多，育有1歲女兒「小花苞」。去年9月花花在臉書（facebook）貼文哭訴懷第二胎不幸流產，看到馬桶都是血，抱著馬桶崩潰痛哭。
晚間阿沁在臉書貼出「小花苞」照片，宣布老婆懷孕喜訊，照片中「小花苞」身穿寫有「大姐」兩字的衣服，前方還放著多張胎兒超音波照片。
阿沁說，「第二胎，女兒有伴了，以後可以組二重唱了。」
花花也在臉書表示，終於可以跟大家分享這陣子身體不適原因，「二寶回來啦」，花苞要當姐姐，她都會叫肚子裡的寶寶北鼻。終於熬過不穩定的前期，過幾天再來跟大家分享這陣子心路歷程。1060204
(中央社)
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