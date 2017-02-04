雞會彈電子琴 美國愛國歌曲飄揚

我要評比

美國馬里蘭州日耳曼敦（Germantown）有隻19個月大叫做「賈咕」（Jokgu）的雞，可以幾乎精準無誤的演奏愛國歌曲「美哉美國」（America The Beautiful）。

「哈芬登郵報」（The Huffington Post）和科技資訊網站CNET報導，通常雞只會胡亂撥彈和隨意地啄樂器，但這隻雞的飼主邁爾斯（Shannon Myers）最近決定要看看賈咕是否能做一些引人注目的事，真的演奏出一首歌。

賈咕還是由一群會彈琴和打鼓的雞組成的樂團「Flockstars」成員。

邁爾斯在電郵中告訴「哈芬登郵報」：「花了約2週時間進行響片訓練，才有這樣的程度。」

響片訓練是利用正向強化的方式，來引導動物做出符合期望的行為。

邁爾斯說：「我的雞夥伴家人有亞洲血統，移民來到此。我們希望賈咕（Jokgu為韓文，是足球的意思）能演奏有誠摯信念的歌曲，像是美哉美國。」

「讓一隻有中國血統，取韓國名字，演奏美國愛國歌曲的雞，擔任大使再適合也不過了。」1060204

(中央社)