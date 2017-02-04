日本氣象協會：下周五台北低溫下探5度

去年初霸王級寒流襲台時，曾準確預測台北下雪的日本氣象協會，預報台北下週五、六，最低溫下探到5到6度。圖為今年寒流來襲時，仍有正妹穿著時髦現身。（圖／本報資料照片）

這個週末天氣暖和，但接下來要轉冷了。據中央社報導，中央氣象局預報，強烈大陸冷氣團下週四南下後，北台灣上午偏冷，溫度越晚越低，其他地方入夜後氣溫也逐漸下降；下週五、六中部以北及宜蘭清晨夜晚低溫僅11、12度，北台灣白天高溫預計不超過15度，可能是入冬最強的冷氣團。

去年初霸王級寒流襲台時，曾準確預測台北下雪的日本氣象協會也預報台北最低溫落在週五和週六，但最低溫則下探到5到6度，和氣象局數字有不小落差。

氣象局預報，明天鋒面通過台灣北部海面及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，6日、7日受東北季風影響，中部以北及宜蘭夜晚清晨低溫將下探13、14度，南部及花蓮、台灣約16至18度，白天北部及宜蘭、花蓮在涼空氣影響下，高溫回升幅度不多，約19到21度。中南部及台東受影響的程度較小，高溫可達24、25度左右，中南部日夜溫差相當大，早出晚歸的朋友請留意溫度變化。

8日東北季風減弱，不過清晨各地氣溫仍低，白天北台灣溫度回升的幅度會較多；但下週四之後強烈大陸冷氣團南下，將又轉冷，尤其下週五、六會最冷。

降雨方面，迎風面的東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區則維持多雲到晴的天氣；不過隨著冷氣團伴隨乾空氣南下，降雨的機率也逐漸降低

(中時電子報)