成龍《功夫瑜伽》 票房飆破50億台幣
成龍主演、唐季禮執導的《功夫瑜伽》，口碑發酵，截至今天（2月4日）晚間9點，累計票房已達11億元（人民幣，下同），緊追第一名的《西遊伏妖篇》，超越《十二生肖》的8.9億元，刷新成龍在大陸票房紀錄。
日前成龍和唐季禮笑談合作25年的經驗。成龍表示，他和唐季禮合作可說是天衣無縫：「他講一，我就知道接下來該怎麽做，我們合作這麽多年，已經像是兄弟，他很瞭解我的性格，我們一直合作得很開心，所以會繼續合作下去……我們之間很有默契，而且他會提醒、激勵我去做一些高難度動作。其實我現在不斷地拍電影也都是激發自己，督促自己不找替身，儘量自己去做，也是鍛煉了自己的身體，拍動作片讓我自己更年輕了。」成龍更笑說：「拍戲是我最好的娛樂」。
唐季禮則表示，和成龍合作最大的壓力是劇本，除了要有故事外，還要在故事的情節脈絡上有好幾場之前沒見過的大動作場面，所以把故事和動作合理地融合在一起，是比較困難的：「動作原創是有一定難度的，就好像這次（指拍攝《功夫瑜伽》）印度街頭的那場打戲，我就想到和印度的魔術結合，包括吹笛、通天索、噴火等印度傳統文化中的戲法，我把這些拼湊成一個場景，在裡面穿插打鬥的戲，把魔術一些真真假假的東西串起來。」
對於在這部電影中的瑜伽動作，成龍笑說，「是個很高難度的動作……因為我身體太硬了，所以不大能練了。」他透露，過去拍片受了很多傷，手幾乎都伸不直了，肩膀、腿的關節因為受傷沒治療，慢慢長出一些多餘的骨頭。
(旺報)
關鍵字：成龍
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