浙女為省錢玩手段 車票燒洞遭識破

浙女意圖把車票燒出洞藉機逃票 圖片來源 新浪網

好爛的逃票手法！近日，大陸一名趙姓女子打算是從浙江金華到湖南郴州，為了省下車費，買了到浙江衢州的短途車票，再將衢州的衢字燒毀，謊稱票是買到郴州。結果被人識破，還因逃票被抓。

據衡陽鐵路公安處官方微博透露，該女子乘坐K527列車，從浙江金華站上車，但只買到浙江衢州的1站短途票，再燒掉車票的「衢」字，留下個「州」字，想藉此方式逃票。不過，眼尖的網民表示，套路雖深，但卻有漏洞，在車票站名的漢字下面，還有個漢語拼音，燒到漏餡。

(旺報)