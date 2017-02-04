沃爾瑪增持京東股份至12.1％ 成第3大股東

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美國零售巨頭沃爾瑪近日取代高瓴資本，成為中國B2C購物網站京東第3大股東。據財新網報導，京東向美國證交所（SEC）遞交的文件顯示，沃爾瑪增持京東A類普通股至12.1％。

報導稱，經東集團CEO劉強東持股18.2％為最大股東，並擁有80.9％的投票權。

截至收盤納斯達克指數漲幅0.54％，京東股價收在每股28.32美元，漲幅0.53％。

(工商)