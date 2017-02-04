2800萬超跑煞不住 騎士慘「犁田」昏迷

白色「大牛」林寶堅尼超跑與機車碰撞，機車騎士倒地昏迷。（照片由警方提供）

台中市永春東七路上今天下午發生一起機車與超跑車禍意外，一輛市價超過2800萬元的白色「大牛」林寶堅尼超跑，因閃避不及，撞上一輛疑似違規左轉的機車，「大牛」左前側破損、水箱破裂，騎士則當場「犁田」倒地昏迷，經救護車緊急送醫，隨後疑似「大牛」車主的友人到場，以帆布將大牛包覆後，送上拖吊車駛離現場。警方並趕到現場採證、測量，肇事責任必須進一步調查釐清。

(中時)