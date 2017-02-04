迎謝長廷 日函館市長稱台灣是大恩人

駐日代表謝長廷今天率駐日官員首度從東京搭乘北海道新幹線抵函館。函館市長工藤壽樹致詞時感謝台灣在311東日本大震災後對日本的馳援，說台灣是北海道的大恩人。

謝長廷率駐日代表處官員一行於上午搭乘新幹線，下午抵北海道函館。在駐日代表處札幌分處處長陳桎宏的陪同下、出席今晚在函館市1家大飯店舉行的「謝大使新春交流會」。函館市長、函館出身的國會議員、工商界人士等多人參與這項交流會。

在傳統鼓樂、舞獅的迎賓表演之後，謝長廷上台致詞表示，今天是第1次搭乘北海道新幹線。通過青函（青森與函館）隧道，覺得交通很方便。

謝長廷說，台灣也有新幹線（高鐵），今年是10週年。今天他搭乘北海道新幹線時，一邊看車窗外的雪景，很快就抵達目的地。之後，參訪了五稜郭與函館山夜景，景致美。也看到很多台灣觀光客，互相打招呼。

他說：「去年台日往來人數逾600萬人次，其中台灣觀光客最喜歡的地方是北海道，這可能是喜歡雪景，現在北海道已成台灣人一生必遊一次之地。民調顯示，台灣人最喜歡的外遊國家是日本，而針對日本人所實施的民調，問到夏天喜愛外遊之地，結果台灣得第一。台日關係像親戚，是世界上友好關係的模範。」

函館市長工藤壽樹致詞時表示，去年訪問北海道的外籍觀光客約40萬人次，其中逾半、約22萬5000人次是台灣觀光客。台灣觀光客很喜歡北海道，尤其是冬季。其實冬季是北海道的淡季，日本人天氣變冷的話，不愛到北海道，但台灣人剛好相反，很喜歡北海道，是很難得的客人。

工藤說，這20年來日本官民齊心協力招攬外籍觀光客，2011年311東日本大震災之後，北海道一度面臨觀光客不來的困境，但當年夏天，台灣方面率先組團訪北海道，向日本、也向全世界宣告「日本是安全的」，台灣是點燃旅遊北海道熱潮的大恩人。

日本執政黨自民黨籍的眾議員前田一男致詞表示，台日是心靈能相通、個性相似的國家，彼此都體恤對方，這是基於長遠的眼光在考量。

日本最大在野黨民進黨籍眾議員逢(土反)誠二致詞時表示，台灣已決定2025年廢除核電廠，今後他希望多向台灣學習，看如何利用再生能源。他還笑說，現在日本的民進黨想請教台灣的民進黨如何實現政權輪替再度執政。

函館商工會議所名譽會長松本榮一表示，他沒有一天忘記台灣在311東日本大震災後對日本的馳援，也很關懷災區。他還說，台灣的桌球高手江宏傑與福原愛（小愛）結婚，這是讓台日兩國人民內心感到很溫馨的好事。

謝長廷此行主要是出席6日登場的第68屆札幌冰雪節（雪祭）駐日代表處所辦的冰雕開幕典禮。近年來札幌冰雪節約可吸引200萬人觀賞。1060204

(中央社)