菲防長：中美若在南海對峙 將保持中立
新加坡聯合早報4日報導，菲律賓防長羅倫沙納受訪時表示，有關美國和中國會因南海問題開戰的說法「太誇張」。他表示，即使菲律賓擁有軍事實力，也不會因為一些「小島嶼」而開戰。
彭博3日報導，68歲的羅倫沙納在接受採訪時表示，他不認為中美會在南海開戰，因為「川普是個生意人，他知道如果爆發戰事，生意就會受影響」。
美國新任國務卿提勒森先前對南海問題強硬表態稱，「一是停止造島行為，二是不允許中國進入這些島礁」。對此，羅倫沙納質疑其可行性，「怎麼可能防止已經存在的東西？」
羅倫沙納還表示，如果美國和中國在南海的對峙升溫，菲律賓會保持中立，但他也堅稱菲律賓會捍衛主權。不過，羅倫沙納也和杜特蒂一樣，贊成與中國在南海共同開發天然資源。
(旺報)
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