SBL》三分命中率定輸贏 富邦宰裕隆
一邊三分命中率高達6成19(投21中13)，一邊則是2成57(投35中9)，如此懸殊的三分命中率差距，富邦勇士想不贏都難！富邦4日靠著神準三分外線，最後以92比79擊潰新北裕隆，跟3日慘遭金酒痛宰模樣判若兩隊。
「我想昨天跟今天的我們，是截然不同的球隊，今天我們找回凝聚力與士氣，整個氛圍都不一樣，」富邦總教練顏行書說，「沒想到今天第1節我們就有所反彈，就算一度被追近比數，也沒放棄做好細節，這樣表現我很滿意。」
這場比賽也是歐布萊恩加盟富邦後的首勝，他最後貢獻16分、13籃板與3火鍋，不過投15中6的命中率仍不理想，賽後他也以治療與過於疲倦為由，拒絕出席記者會，果然跟過往不太願意搭理媒體記者的形象一模一樣。
顏行書連忙替他打圓場，「我想歐布萊恩真的累了，他的外線命中率跟體能息息相關，我們開賽能有他的好手感，應該算是運氣不錯，原本他還說自己以前在台啤都可打40分鐘，不需要換下休息，但我需要給替補上場磨練的時間。」
陳孝榮也替富邦貢獻12分、10籃板的雙10演出，他本來打算跟顏行書說一模一樣的話，卻遭顏行書吐槽，「不要COPY我說的話。」當場讓陳孝榮一度相當尷尬，卻隨即補充，「我想我們只是打得更有自信，也更HIGH一點。」
裕隆4日不只集團執行長嚴凱泰到場觀戰，連球隊董事長陳莉蓮也首次現身，可惜球隊沒法贏球，裕隆執行教練魏永泰說：「對方三分球真的太準，表現也比我們好，我們確實在三分外線上沒有守好，交代該犯規的地方也沒做到。」
(中時電子報)
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