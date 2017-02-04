美國新任防長：南海問題 宜用外交解決

美國國防部長馬提斯4日表示，不管是對中國還是對伊朗，美國目前都沒有採取軍事行動的打算。對於南海問題，最好還是通過外交途徑解決。馬提斯對於南海問題的表態，與上屆歐巴馬政府的政策基本一致。

路透4日報導，正在訪日的馬提斯在東京的記者會上表示，「我們並不認為此時在南海有採取任何過激軍事行動的必要。」

他表示：「現在我們的主要方向，是動用一切手段，尤其是外交手段，妥善解決南海問題，保持海上交通線暢通。當然我們的軍事部署，應該為我們外交官撐腰，但現在沒有必要進行兵力調動或是別的動作。這件事最好通過外交官解決。」

對於南海問題，大陸外交部發言人陸慷3日回應稱，中國在南海問題上的立場是非常明確和一貫的。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中方堅定維護自身在南海的領土主權和海洋權益。同時，中方也致力於同地區國家一道，共同維護南海地區的和平穩定。

陸慷表示：「我們希望有關域外國家能夠尊重本地區國家的共同利益和共同願望。確保本地區維護一個和平穩定安全的局面，對各方都有利。」

(旺報)