Little Garden童鞋首開旗艦店
全台擁有13家百貨專櫃的Little Garden童鞋，首度走進社區開旗艦店，今天舉行熱鬧剪綵，未來更計畫開放加盟，讓更多喜愛品牌的同好加入行列。一手創立品牌的邱千華，從最初有感於市面童鞋款式通俗、制式化，為了幫女兒尋找合適鞋子，萌念自行設計童鞋，2009年成立品牌迄今，型塑Little Garden成為不少家長心中首選，她說，當初決定走一條不一樣的路，辛苦但很值得。
發跡於台南的Little Garden童鞋，品牌靈魂人物邱千華，育有3個女兒，她一開始從賣鞋做起，精選設計精緻有別於市面童鞋的鞋子加以販售，時日一久，她心想如能自己設計鞋子，更能切合孩子需求，於是一頭栽入，但深入了解才發現，何以沒什麼工廠願意專門生產童鞋，「童鞋尺寸有20幾個碼，庫存壓力很大。」
最初，邱千華自己跑到鞋廠與製版師討論製作過程，從楦頭、每雙鞋的材料、顏色、款式等，自己一手包辦，「一開始燒了很多錢，庫存一堆鞋子，根本消化不了，有時候會想這樣堅持的意義是什麼？」走過煎熬的創業維艱，憑藉設計感十足，好穿、舒適的鞋款，擄獲許多爸媽成為鐵粉，反映在營業額上，也讓她從一家小店，獲得百貨公司青睞，北中南百貨公司都有他們家的童鞋專櫃。
Little Garden的每款鞋子，都有專屬名字，像是「梅麗莎」、「蕾妮」等，邱千華說，用意是希望每一雙鞋都有溫度，不只是鞋子，而是陪伴孩子成長的重要記憶。品牌執行長李君華說，為了讓消費者有更舒適購物環境，因此決定在開元路設置旗艦店，讓家長帶著小朋友輕鬆購買，除了精美童鞋，也有禮服、配件等。
另外，為讓所有共同夢想的創業者，一起分享Little Garden小小花園的童鞋夢幻，也聘請知名品牌加盟企劃顧問，諭律國際企業諮詢管理有限公司王冠斌總經理，企劃於台灣各地機會成立實體店面與所有加盟者分享Little Garden經營理念。
邱千華說，歡慶開幕，即日起至19日全面8折外，還有滿2000元送購物袋，滿3000元送側背包等活動，營業時間早上11時至晚上9時，歡迎舊雨新知前往購買。
(中時)
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