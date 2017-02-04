美中若掀貿易戰 誰輸誰贏
1月20日上任的美國新總統川普揚言對中國大陸進口商品課徵達45%的關稅，讓經濟大戰變得更加可能。大陸國家主席習近平語重心長說：「貿易戰不會有贏家。」但他可能錯了。
英國「經濟學人」（The Economist）雜誌指出，若災難真的發生，有人能倖存，有人甚至能漁翁得利。
高關稅將轉嫁到購買手機、電腦和衣服的美國消費者身上，但可能不會太傷荷包，因為一項研究發現，2010年自大陸出口至美國的商品和服務，占美國消費者支出不到3%。較為貧窮的美國人受害會較深，因為他們花去收入較大比重在貿易商品上。
美國進口商也會因此關稅受害，電子產品和衣服進口商向來比其他進口商享有更高的零售和批發利潤，這項關稅將會侵蝕他們的獲利，仰賴國內供應商的競爭對手，則可能受益並漲價。
美中貿易緊縮可能會帶來苦痛，但對大陸經濟不會是一場災難，原因在於大陸經濟成長已不再仰賴出口。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師指出，即使最糟情況發生，亦即雙方互課45%關稅，出口將減少近13%，GDP成長掉1.4個百分點。
相較於美國大企業對大陸消費者的需要，明晟中國指數中的大陸大企業，較不仰賴美國消費者。僅不到2%的大陸企業營收逾10%是來自美國。
短期而言，打入大陸供應鏈的台灣、南韓等國家將因商品需求大減而受害，但關稅若僅對大陸課徵，其他國家可能成為贏家。
墨西哥玩具廠商和越南裁縫師訂單可能激增，德意志銀行（Deutsche Bank）表示，美國自大陸進口商品若減少10%，這項缺口若由墨西哥填補，將可提升墨國出口近3%。1060204
(中央社)
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