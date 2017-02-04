沙巴沉船附近發現女屍 陸客身分待確認

馬來西亞沙巴環灘島陸客船難搜救行動進入第7天，今早終於在距離環灘島西南8浬處尋獲1具女屍，目前已送往剖驗，以鑑定是否為其中6名失蹤者之一。

馬來西亞海事執法局官員亞當阿齊（Adam Aziz）透露，今早9時25分在距離環灘島西南8浬，即沉船事發地東北13浬的海域，被漁民發現有1具女屍陷在拖網中，海事執法機構及水警已前往該地向漁民領取屍體。

他透露，遇難者身穿紅色上衣和黑色褲子，目前屍體已交給警方解剖以確定身分。未來的搜救行動將重點關注屍體被尋獲的區域，並把搜救面積調整為1900平方浬。

目前，除了昨日救援人員在海上發現2件救生衣外，6名失蹤者依然下落不明，其中包括5名陸客與1名船員。由於救生衣沒有印上旅遊公司的標誌，因此暫時無法確認是否和沉船事故有關。

另一方面，沉船船主梁文智（44歲）及1名船員沙里扎（25歲）今日被大馬警方控告，並依刑事法典282條文（收費載人的船隻超重或不安全）提出控訴，沙里扎俯首認罪，被判監禁6個月。

不過梁文智因出庭時不懂法官使用馬來語唸出的控訴內容，因此在辯方律師要求需要1名華裔翻譯員下，法官同意展延至2月6日再開庭，並允許梁文智以5000令吉保釋外出。

1艘載有28名中國遊客和3名船員的遊船，1月28日從馬來西亞沙巴州首府哥打京那巴魯前往附近景點環灘島途中失去聯絡，目前大馬海事執法局已擴大搜救範圍，中國與汶萊也將派出人員參與搜救。1060204

(中央社)