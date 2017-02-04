穆迪：陸銀面臨企業持續高槓桿風險

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國際信評機構穆迪（Moody's）指出，中國大陸銀行業面臨企業界金融槓桿較高帶來的風險，預計大陸政府未來1至1年半會加強去槓桿，造成企業債務違約增加，對銀行業構成風險。

大陸財新網今天報導，穆迪日前發布「中國銀行體系概況」報告引用國際清算銀行（BIS）數據指出，截至2016年3月底，中國大陸銀行信貸占國內生產毛額（GDP）比例增至169%，較12個月前高出14個百分點。

穆迪表示，中國大陸的槓桿水準和增幅均高於其他大型新興市場，如俄羅斯、土耳其、巴西和墨西哥，以及亞太區其他大型市場，如日本和南韓。

穆迪先前曾指出，去槓桿已成為中國大陸政府愈來愈明確的一項政策目標。穆迪預估，未來12至18個月，大陸政府將加強去槓桿，而銀行業將是承擔去槓桿成本的多個經濟領域之一。

穆迪預估，未來12至18個月內，中國大陸企業債務重整和經營無以為繼的企業違約案例將會增加。

這份報告同時指出，中國大陸過去2年外匯存底持續減少，可能削弱市場信心，並可能引發資本進一步外流；而由存款持續外流引起的外匯存底下滑，可能會加大以存款為資金基礎的銀行業壓力。1060204

(中央社)