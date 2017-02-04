貴陽傳一醫院醫護人員集體叛出 私自64名精神患者出走
大陸貴州一家醫院上演「大風吹」？據中新網報導，貴航貴陽醫院網站發布一項院內精神科楊姓主任私自帶患者集體離院的《聲明》，指該院楊姓主任在未告知患者家屬及監護人，未辦理任何離院或出院手續下，私自將64名患者帶離醫院，且同時有4名醫師、7名護士未辦理相關手續就離開崗位。
經院方報警後，警方確認患者全部被帶到貴陽市第六人民醫院，但具體情況不明。院方表示，將透過法律途徑追究相關醫務人員法律責任，維護醫院合法權益。院方同時將事件上報給相關管理部門。
據了解，2017年1月30日，院方發現該精神科除1名103歲癡呆並肺部感染患者外，醫生和病患全都消失不見，但令人好奇的是，如此大規模的行動，竟無人發現。院方表示，事發時，4名醫師、7名護士全都擅離崗位，事件實際早有預謀。但醫方也喊話，返回醫院繼續工作的醫務人員將既往不咎。
該貴航貴陽醫院透露，貴陽市第六人民醫院現任院長曾是貴航貴陽醫院院長，2015年11月辭職到六院任職。醫生集體帶著病患叛逃，是否與此有關？引人好奇。
(旺報)
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