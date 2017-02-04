羅浮宮攻擊凶嫌傷勢好轉 父代喊冤

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接近調查工作的消息人士透露，在法國巴黎羅浮宮攻擊軍人後遭射傷的男子，目前傷勢已好轉，「不再有生命危險」。這名男子之父稱他無辜，平日並無偏激跡象。

不過消息人士也說，凶嫌哈馬邁（Abdallah El-Hamahmy）尚未復原到足以接受調查人員訊問的程度。

這名手持大砍刀的凶嫌在事發時高喊「真主至大」，撲向4名法國衛兵，而事發地點在羅浮宮出入口附近。

遇襲衛兵之一頭部遭到攻擊，受到輕傷，另1名衛兵朝凶嫌連開5槍，擊中凶嫌胃部。巴黎檢察官莫林斯（Francois Molins）昨晚在記者會中說：「凶嫌受到重傷倒地。」

接近本案的消息人士說，哈馬邁的「情況不再有生命危險」。

根據哈馬邁的電話和簽證紀錄，他應是現年29歲的埃及人，定居阿拉伯聯合大公國。

消息人士透露，調查人員確定，他是在元月26日自杜拜搭機合法入境法國，在香榭麗舍大道附近租了1戶豪華公寓。

此人的攻擊動機目前尚不清楚，但法國總統歐蘭德表示，「此事無疑帶有恐怖主義性質」。

凶嫌之父芮達．哈馬邁（Reda El─Hamahmy）今天說，他相信自己的兒子無辜，而且其子平日並無偏激的跡象。

老哈馬邁是退休的高級警官，他告訴記者，他與兒子經常保持連繫，其子在阿拉伯聯合大公國沙迦市（Sharjah）擔任銷售經理。

老哈馬邁說：「他是到巴黎出差，任務完成後，去博物館看看。他本應在今天離開法國。」

「他是個單純的人，我們都愛他。」老哈馬邁並說，他並未發現他兒子有任何激進化的跡象。

他說：「法國政府對事件的描述不合邏輯，我兒子身高165公分，能攻擊4名衛兵嗎？何況到了最後他們在我兒子袋中並未發現任何東西。」

「我可以讓各位看看他的照片，並沒有留大鬍子。」有些虔誠的回教徒會留大鬍子。

老哈馬邁說：「我們家是信仰溫和的家庭，只關心自己的事情。」1060204

(中央社)