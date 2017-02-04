隋棠自然產「來不及打無痛」 發生慘烈後果！

隋棠回憶自然產生下女兒的過程，感動自己還活著。(取自隋棠臉書)

來不及打無痛，隋棠生產過程慘烈。(取自隋棠臉書)

隋棠大年初五PO出女兒Lucy照片，宣布二寶平安出生，今(4日)更特地PO文，與粉絲分享自然產的心路歷程，透露因為來不及打無痛分娩，讓她坦言雖然從進產房到生出女兒只花了半小時，卻感覺恍如隔世，感動自己還活著！

隋棠因為到醫院內診時，已經開6公分，因此來不及打無痛分娩，她說後來過程「實在沒有文字可以形容」，只記得自己只能專心努力地生，因為那種疼痛是多一秒就像要命似的，連老公想幫她整理臉上被汗浸濕的髮絲，也遭她怒吼：「可不可以不要一直碰我的臉，很煩！」

事後隋棠回想起這段過程，只能說陪產先生辛苦了，更透露雖然從進產房到生出女兒只花了半小時，但卻感覺恍如隔世，「當我看到活力十足的Lucy出生的那一刻，我。真。的。好。感。動！感動我還活著啊～～～～～」隋棠的自然產慘痛經驗，讓不少媽媽們感同身受，紛紛表示隋棠真的辛苦了！

隋棠臉書全文：

自從有了上次的經驗，這次孕程的最後一個月，先生時不時就對我耳提面命一定要注意一切可能要立馬拎包包進醫院的跡象，以免來不及打無痛分娩。但我天真的對於這次一定能成功掌握自己身體狀況充滿信心，於是慘烈的後果就發生了。

當天在家裡覺得腹部酸酸加規律宮縮時，由於太睏就跟自己說先躺一下沒關係，真要生的話應該會痛醒，然後我就睡著了，等到兩個小時後醒來只覺得肚子好像更酸了一些些而已，便慢條斯理的摸去廚房弄了點吃的，吃一吃心血來潮想到不然來測一下宮縮時間，一測之下發現已經四到五分鐘一次了，但因為不痛所以我仍然覺得應該不用太緊張，只想著吃飽後再去醫院看看以防萬一，畢竟醫生和Tony哥像洗腦般、不斷要我在測到十分鐘一次宮縮時就要立刻到醫院的提醒，在這一個月來每天都要聽上好幾次。

過年期間台北空蕩蕩，計程車一下子就帶著十分冷靜的我和萬分焦慮的Tony哥到醫院了。走進醫院後護理師問我怎麼了，我非常冷靜的告訴她我好像有要生的感覺，護理師就要我躺下先量量胎心音，躺了一會兒後另一位護理師來了要幫我內診看看情況。一內診這位護理師比我還冷靜的說：「開六指。」那瞬間真覺得自己聽錯了，「六指？」我再次確認一下，「對，等下幫妳換衣服，我們要直接進產房了。」登愣！這是馬上要去生了的意思？當時第一個念頭是還好剛剛有吃飽，但下一秒忽然想起更重要的事情：「我想打無痛分娩！」幾乎是懇求的語氣了。護理師這時噗哧一笑宣佈：「妳來不及了啦，打完都生出來了！」說完她就瀟灑的轉身出去聯絡醫師及產房，同時間Tony哥也拉開拉簾進來準備拿我的證件去辦住院，看著眼神死的我，他一臉驚恐夾雜著同情的對我說：「我聽到了。。我。。很遺憾。。。。。。。。。。。」

後來的過程實在沒有文字可以形容，記得當時我只能拼命專心的努力生啊生，因為那種痛是多一秒都像會要了妳的命似的。期間Tony哥除了再次為我的疼(大)痛(意)掬了把同情淚，還一直被理智斷線的我嫌東嫌西，想幫我整理臉上被汗浸濕的髮絲我叫他可不可以不要一直碰我的臉，很煩；提醒我深呼吸還自己邊示範給我看時我叫他不要靠我那麼近呼吸因為氧氣都被他吸光了害我都在吸二氧化碳；還有最後跟著醫生一直說push時我更是直接叫他閉嘴因為他根本沒在醫生的節奏上，只能說動輒得咎的陪產先生也是辛苦了啦。

總之，雖然從進產房到生出Lucy只花了半小時左右，但感覺卻恍若隔世。當我看到活力十足的Lucy出生的那一刻，我。真。的。好。感。動！感動我還活著啊～～～～～😭

覺得，以後大家一定要聽醫生的話

(中時電子報)