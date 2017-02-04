金酒沒破主題日魔咒 台銀終止9連敗

SBL台銀今天靠張博勝28分、李恩「雙20」帶領，以85比68獲勝，除終止9連敗，也讓金酒破不了SBL本季的「主題日魔咒」。

第14季超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行對金門酒廠、桃園璞園建築對台灣啤酒、富邦勇士對裕隆納智捷的比賽，今天在高雄巨蛋體育館進行。

金酒難逃本季主題日當家隊伍都吞敗的「主題日魔咒」，即便菲爾普斯（Eugene Phelps）轟下全場最高29分，並抓下13籃板，但在台銀在張博勝砍進28分，李恩（Liam McMorrow）拿下20分、21籃板的「雙20」帶領下，金酒仍以68比85輸球，台銀也因此終止9連敗。

璞園、台啤之戰，台啤在于煥亞飆進5個三分球攻下21分、戴維斯（Bryan Davis）也拿下26分、19籃板的成績帶領下，以87比65擊敗璞園，拉出一波3連勝高潮。

今天最後一場比賽，富邦靠著驚人的6成2外線命中率，砍進13個三分球，全隊幾乎都有得分紀錄，還有6人得分突破兩位數，裕隆則靠賀夫（Herve Lamizana）33分、14籃板，與呂政儒的21分苦撐，終場富邦以92比79擊敗裕隆，富邦獲勝後，再以半場勝差超越裕隆，居聯盟第2。1060204

(中央社)