春節過後 霧霾再襲京津冀等地
中國大陸京津冀（北京、天津、河北）及周邊區域今天因汙染物擴散條件不利，再度出現嚴重空汙。北京城區PM2.5濃度突破每立方公尺300微克，河南、湖北還遭遇大霧襲擊。
新華社報導，北京市環保監測中心上午表示，受低壓影響、擴散條件不利，北京市大部分地區4日空氣品質為「6級嚴重汙染」。大部分地區能見度不到3公里，通州等地能見度僅1公里左右。
北京市環保監測中心上午8時公布的細懸浮微粒（PM2.5）濃度顯示，城六區（指北京中心城區和拓展區）達到每立方公尺320微克。
河北省環境應急與重汙染天氣預警中心工程師張良指出，這波空汙主要以燃煤排放汙染為主。春節期間鋼鐵、化工等企業仍持續生產，而隨著大量農村務工人員返鄉，客運量上升約30%，排放量跟著增加。
霧霾也降臨天津，上午11時左右，天津市區多處PM2.5數值超過每立方公尺150微克，空氣品質指數（AQI）超過200，達重度汙染。
此外，部分省分還遭受大霧襲擊。
河南多地出現能見度不到500公尺的濃霧，局部地區能見度甚至不到50公尺。截至4日上午10時，鄭州新鄭國際機場已有20多個航班延誤。湖北也有多條高速公路臨時關閉收費站入口。1060204
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。