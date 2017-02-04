春節過後 霧霾再襲京津冀等地

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中國大陸京津冀（北京、天津、河北）及周邊區域今天因汙染物擴散條件不利，再度出現嚴重空汙。北京城區PM2.5濃度突破每立方公尺300微克，河南、湖北還遭遇大霧襲擊。

新華社報導，北京市環保監測中心上午表示，受低壓影響、擴散條件不利，北京市大部分地區4日空氣品質為「6級嚴重汙染」。大部分地區能見度不到3公里，通州等地能見度僅1公里左右。

北京市環保監測中心上午8時公布的細懸浮微粒（PM2.5）濃度顯示，城六區（指北京中心城區和拓展區）達到每立方公尺320微克。

河北省環境應急與重汙染天氣預警中心工程師張良指出，這波空汙主要以燃煤排放汙染為主。春節期間鋼鐵、化工等企業仍持續生產，而隨著大量農村務工人員返鄉，客運量上升約30%，排放量跟著增加。

霧霾也降臨天津，上午11時左右，天津市區多處PM2.5數值超過每立方公尺150微克，空氣品質指數（AQI）超過200，達重度汙染。

此外，部分省分還遭受大霧襲擊。

河南多地出現能見度不到500公尺的濃霧，局部地區能見度甚至不到50公尺。截至4日上午10時，鄭州新鄭國際機場已有20多個航班延誤。湖北也有多條高速公路臨時關閉收費站入口。1060204

(中央社)