李克強：政令要翻譯成老百姓聽得懂的語言

大陸國務院總理李克強3日在國務院會議上表示，對於群眾關心、社會關注的熱點問題，不僅要及時回應，更要把回應結果向老百姓公開，接受群眾監督；他並以霧霾問題為例指出，政府部門在發布訊息時，要翻譯成老百姓聽得懂的語言。

據中國政府網消息，當天會議聽取辦理人大代表建議和政協委員提案情況匯報，接受監督推進科學決策。李克強明確要求，凡涉及公共利益，同時社會各界又廣泛關注的建議提案，承辦單位原則上都要公開答復全文，及時回應關切，接受群眾監督。

「去年在全球經濟形勢極不確定情況下，中國經濟能夠保持緩中趨穩、穩中向好，實屬不易。這本身就是對世界的最大貢獻。今年面對更加錯綜複雜的國際形勢，我們一定要立足自身、站穩腳跟。」李克強說，首先把國內的積極因素和乾勁調動起來。其中相當重要的一項工作，就是辦理好人大代表和政協委員的建議提案，回應各界普遍關注的熱點問題。”

李克強以近一段時間以來社會高度關注的霧霾問題舉例說，一方面，我們確實要增加清潔能源的比重，另一方面，要集中動員各方面的科學力量，對霧霾成因、治理方法，進一步進行科學論證，形成廣泛共識，及時公開發布，並要翻譯成老百姓聽得懂的語言」。

李克強要求參會各部門負責人，要對各自領域的熱點問題認真進行梳理、及時對社會回應。

李克強指出，只要自己站穩腳跟，延續去年下半年以來經濟穩中向好的態勢，在保持定力的同時，積極回應社會關切，及時採取措施解決問題，給全社會一個穩定的預期，中國的發展就大有希望。

(旺報)