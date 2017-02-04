陸國家旅遊局長：如廁教育從娃娃抓起
陸客在外偶有隨地便溺的新聞，大陸國家旅遊局局長李金早4日在「全國廁所革命工作現場會」上發表講話，他表示，兩年來，全國共完成新改建廁所50916座,佔廁所革命三年計畫(共5.7萬座)的89.33%，他更強調，要深入開展公民如廁教育，進一步提高廣大遊客和公民的文明水平，文明如廁與每個人息息相關，如廁教育要從娃娃抓起。
中新社報導，李金早指出，兩年來，在各方的共同努力下，廁所革命取得了重要進展。一是廁所數量明顯增加。全國共完成新改建廁所50916座,佔廁所革命三年計劃(共5.7萬座)的89.33%。其中，2016年實際完成28907座，同比增長31.3%。共有14個省分實際完成1000座以上，其中山東、浙江、廣東、湖南實際完成均在1500座以上。
二是廁所質量明顯提升。各地緊緊圍繞「數量充足、乾淨無味、管理有效、實用免費」的建設目標，嚴格落實旅遊廁所國家標準，所有新建和改擴建的廁所均達到了A級以上標準。
李金早提出，全面探索推廣「以商建廁、以商養廁」模式。全國將建設旅遊廁所26197座，其中新建19512座，改擴建6685座，需要投入近100億的資金。同時，旅遊廁所管理養護也需要大量資金保障。
李金早說，深入開展公民如廁教育，進一步提高廣大遊客和公民的文明水平。文明如廁與每個人息息相關。如廁教育要從娃娃抓起。一要抓宣傳教育。各地要把旅行社、景點景區、賓館飯店等旅遊相關企業作為公民如廁教育的主戰場，要通過行前教育、環境營造等方式，引導遊客和公眾養成良好的衛生習慣，建構健康文明的旅遊方式和生活方式。
(旺報)
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