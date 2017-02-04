是否成為美國第51州 波多黎各6月公投
總督羅塞洛今天批准美國自治邦波多黎各第五度針對是否成為美國第51州，進行公投。公投結果不具約束力，最後仍需美國國會同意。
美聯社報導，將於6月11日登場的公投有兩個選項，分別是成為美國的一州，或尋求獨立／自由聯繫（free association）。若多數人選擇後者，10月將再舉行第二次公投，而選民要在獨立或自由聯繫兩個選項中擇其一。
波多黎各總督羅塞洛（Ricardo Rossello）說：「殖民主義不是波多黎各民眾的選項。公投是有關各項公民權利的議題。對於350萬民眾尋求絕對民主的訴求，美國政府必須有所回應。」
支持者表示，公投有助波多黎各脫離持續10年的經濟危機。波多黎各目前掙扎求存，要重整近700億美元公共債務，並面臨聯邦控管委員會督促採行更多撙節措施。
美國國會最後若批准波多黎各成為第51州，波多黎各每年可再獲得100億美元聯邦補助款，波多黎各的政府機構和市政府也可申請破產。美國地方和聯邦法律現階段都禁止波多黎各申請破產。
支持者表示，波多黎各成為美國第51州另一個好處是地位更平等。波多黎各民眾屬於美國公民，卻沒有美國總統的投票權；波多黎各在美國國會代表的投票權也受限。
此外，波多黎各民眾有支付社會保險和醫療稅，但所獲福利卻遠不如美國公民。
波多黎各已辦過四次公投，但對於公投結果，對波多黎各政治地位有決定權的美國國會，卻沒有任何動作。
前三次公投未獲明顯過半數。2012年舉辦的第四次公投中，54%選民表態希望改變波多黎各地位，回答了第二個問題的61%選民傾向成為美國第51州，但近50萬選民卻未回答，導致許多國會議員駁斥這次公投結果不合法。（譯者：中央社周慧盈）1060204
(中央社)
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