不甩美新制裁 伊朗照樣做飛彈演習

我要評比

美國因上週末伊朗試射彈道飛彈，而對德黑蘭祭出制裁，但伊朗無所忌憚，今天照樣要部署飛彈，好讓革命衛隊進行演習。

法新社報導，美國宣布新制裁數個小時後，國防部長馬提斯（James Mattis）指控伊朗是「世界單一最大的恐怖主義贊助國」。

官員表示，新制裁是對伊朗1月29日試射中程彈道飛彈，以及伊朗支持葉門叛軍所做的回應。

伊朗的中程彈道飛彈射程能夠達到2000公里，足以擊中以色列或美國在波斯灣的基地。

但革命衛隊表示，為了今天演習部署的飛彈射程非常短，最遠只有75公里。

革命衛隊說，在伊朗東北部瑟姆南省（Semnan）進行的演習，是要展示革命衛隊對「應付威脅和華盛頓羞辱人的制裁做好充分準備」。

革命衛隊在官網中表示：「這次演習將使用不同形式的國產雷達和飛彈系統、指揮與控制中心以及網路戰系統。」

美國官員表示，新制裁不代表華府放棄解除懲治伊朗核計畫措施的承諾。（譯者：中央社陳昱婷）1060204

(中央社)