花蓮》鐵條貫穿案大逆轉 熱心友人誤射

花蓮▲郭姓友人把玩無照獵槍，不慎誤射鍾姓少年，郭男情急之下捏造鐵條貫穿事實，最後因找不到鐵條遭警方質疑，最後坦承犯案。（吉安警分局提供）

秀林鄉水源村昨天傳出的鐵條貫穿案，由於警方始終找不到肇事的鐵條，警方趁16歲鍾姓少年傷勢穩定後驗傷，發現傷口竟是槍傷，重回現場，在事發的郭姓友人家中找到一把改造獵槍，郭男這才坦承是在家中把獵槍，不慎誤射少年，一時不知該如何是好，才捏造了鐵條貫穿的劇情。

誤射事件發生後，郭姓板模工人（42歲）也陪同鍾男就醫，還焦急在急診室門外來回踱步，神情驚慌，當時他稱少年在他家屋外跌倒，不慎被鋼筋貫穿胸口，一時心急將鐵條拔出，警方帶他重回現場後，發現地面有清洗痕跡，而「肇事」的鐵條始終找不到，警方驚覺案情不單純，便待鍾姓少年傷勢穩定後，進行驗傷。

吉安警分局太昌派出所長詹孝元指出，因陪同鍾姓傷者醫的郭男說法前後矛盾，在現場也找不到鐵條，經警突破心防郭男坦承是在家中把玩獵槍時誤傷少年，警方同時在郭男家中查扣無照獵槍一把，全案依殺人未遂及槍砲彈藥管制條例偵辦中，至於是是「誤射」還是故意？警方目前仍在深入調查。

(中時)