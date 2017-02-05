共軍東風-5C導彈如何先進？

圖為東風-5B洲際導彈。（圖取自環球網）

中國國防部今天證實最近發射了東風-5C導彈，與以往型號比較，10個分導式彈頭的東風-5C如何先進？

環球網分析，東風-5C是中國自主研製的一型洲際彈道導彈。它採用固定發射井發射方式，是東風-5型洲際導彈的最新改進型。東風-5C的射程超過10000公里，美國全境均在其射程覆蓋之內，是真正的大國利器，決戰型武器。

際彈道導彈剛剛問世之時，一枚導彈只能攜帶一枚彈頭打擊一個目標。1960年代初期，出現了集束式多彈頭技術。原來只能裝載一個彈頭的空間中，可以放下兩三個小一些的彈頭，一次可以打擊多個目標。

但是當時的技術還不允許這些分彈頭過多調整最後的攻擊方向，打擊範圍通常是半徑十幾公里的圓圈。1960年代末期，出現了最早的分導式多彈頭技術。相較之前，這時的每一個彈頭都具有自己的推動系統，可以調整末端的飛行姿態、軌跡，打擊的半徑大大加大。並且在技術不斷發展的過程中，可以攜帶的分彈頭的數量不斷提高。

外媒對中國東風-5型導彈試驗的報導發現，以往東風-5A、東風-5B時多是猜測搭載3-5枚分彈頭，而這次的東風-5C躍升到10枚，戰力倍增。

有專家分析稱，中國很長一個階段沒能突破分導式多彈頭技術，瓶頸在於核彈頭的小型化。此次攜帶10枚分導彈頭，正說明中國突破了這個技術瓶頸。目前美國核武庫的中堅力量，裝備在戰略核潛艇中的三叉戟Ⅱ型潛射洲際彈道導彈，其搭載分導彈頭數量為8個。這也就不難理解，美國媒體對此為何如此關注。

(中時電子報)