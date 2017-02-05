美國務院開放有效簽證持有人入境

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美國國務院官員今天表示，為遵守西雅圖1名聯邦法官的判決，國務院將容許持用有效簽證者入境美國。法官的判決將川普總統下達的行政命令凍結。

這名官員發表聲明說：「我們已改變暫時撤消簽證的作法，只要是尚未撤消的簽證持有人，如果簽證還有效，如今就可入境。」

國土安全部的發言人今天也說，為遵守法院判決，該部不再標註川普行政命令所針對的特定國家出國人民。1060205

(中央社)