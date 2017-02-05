伊朗小女嬰 獲准入境美國接受心臟手術

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）昨天表示，在川普總統行政禁令下無法進入美國接受救命心臟手術的伊朗小嬰兒，獲准以緊急程序入境。

美聯社報導，為了獲得美國觀光簽證，這家人原本預約在杜拜取得美簽，但川普（Donald Trump）宣布禁止包括伊朗在內的7個穆斯林國家民眾入境美國後，取得美簽一事在本週稍早突然被取消。4個月大的拉夏德（Fatemeh Reshad）因此被迫返回伊朗。

古莫聲明表示：「今天晚上我們很高興得知，聯邦政府已發給拉夏德和她的家人登機證件，讓他們得以前來美國。」

「我們將繼續與國際難民協助計畫（International Refugee Assistance Project）和他們的夥伴合作，以確保這名小嬰兒可獲得她需要的治療，並為那些因這項政策而被不公平擋在美國大門外的人們奮戰。」

古莫說，他先前與這家機構合作，來幫助取得豁免於川普事後命令的政府簽證。

路透社報導，波斯灣的卡達航空公司（Qatar Airways）發言人今天表示，在一位聯邦法官凍結川普總統上週的行政命令後，卡達將允許遭這項禁令限制的乘客重新登上飛往美國的航班。

據卡達航空官網，美國海關及邊境保護局（CBP）已向卡達航空提出建議，讓先前遭禁令限制的7個穆斯林國家乘客和所有難民登機。

卡達航空發言人證實，卡達將開始接受所有具備有效旅行證件的乘客。

法國航空（Air France）今天也表示，在美國聯邦法院暫時凍結川普的禁令後，法航將對受禁令影響的乘客，開放飛往美國的航班。

法航發言人表示：「我們從今天開始執行這個法院的裁定。只要備妥證件和簽證，這些受有關當局關切國家的國民，可再度飛往美國。」（譯者：中央社周慧盈）1060204

(中央社)