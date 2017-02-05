轉折 美暫停穆斯林旅行禁令

美國國土安全部表示，即日起對於旅客入境的檢查恢復原狀。(圖:美聯社檔案照)

美國總統川普頒布的禁止7個穆斯林國家移民與簽證之行政命令引發軒然大波，美國聯邦法官昨天下令阻擋該行政命令。儘管川普在推特上大罵法官的決定，國土安全部今天證實將服從法官的裁決，讓一切恢復到行政命令實施前的原狀。

根據CNN報導，在法官裁決要限制該行政命令後，海關與邊境保護署已經通知各大航空公司，即刻起一切回到原點，也就是禁令尚未實施之前，可以允許來自這七個穆斯林國家的人旅客登機前往美國。

國土安全部今天也宣布，將服從聯邦法庭的裁決，停止所有執行該行政命令的行動，對於所有旅客均恢復原先的檢查措施，不會再對來自這7個穆斯林國家的人士有不同做法。

至於在行政命令執行一個星期以來的期間遭到取消的簽證，美國國務院表示，將會予以重新恢復，只要簽證上並沒有被蓋上「取消」兩字，基本上可以恢復為有效。

川普上個月27日簽署行政命令，禁止7個穆斯林國家的公民前往美國，並暫停這些國家人士申請的移民與簽證作業，為期90天。這7個國家包括伊朗、伊拉克、敘利亞、利比亞、索馬利亞、蘇丹以及葉門，受影響的人數超過1億3千萬人。該禁令同時也暫停所有難民入境，為期4個月。

對於法官將其行政命令做出限制，美國總統川普今天早上發出推文，抨擊阻擋其行政命令的聯邦法官羅伯特(James Robert)，「這個所謂法官的意見，本質上是剝奪了我們國家的執法權力，非常荒謬也一定會被推翻的。」

川普和白宮均表態將對有關裁決提出上訴。

(中時電子報)