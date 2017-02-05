NBA》帝瓜連線恐無望 詹姆斯：願他快樂

安森尼(左)與詹姆斯聯手爭冠的希望愈來愈小。(美聯社資料照)

尼克以「甜瓜」安森尼向騎士交易「愛神」洛夫的提案遭到拒絕，騎士表明了堅不放棄洛夫的態度，使得詹姆斯與好友並肩作戰的的希望愈來愈渺茫。詹姆斯對此表示：「無論安森尼最後是否留在紐約，我只盼他的未來一切順利，我希望他能夠快樂。」

事實是安森尼可能並不怎麼快樂，尼克已經連續3季未打入季後賽，前年還創下17勝65敗的隊史最爛戰績，刷新50多年來的紀錄。如果有機會離開尼克，加入具有奪冠競爭力的隊伍，安森尼可能會比較快樂，至少尼克高層就是這麼想的；東區雙雄騎士、塞爾提克，西區的快艇都成為他們考慮的交易對象。

詹姆斯說他不確定安森尼在紐約是否開心，也不曉得他是否想要轉隊，但他肯定「安森尼為尼克與金塊貢獻良多。」安森尼出道於2003-04球季，首季就帶領金塊隊重返暌違8年的季後賽，他在金塊的每一季都成功打進季後賽。安森尼確實也對尼克做出一些貢獻，但整體而言，金塊隊年代才是他的輝煌時期。

雖然在季外的交易傳言滿天飛，騎士高層始終非常重視洛夫，他在球隊的地位似乎愈來愈穩固。洛夫近日也再度強調，他很喜歡並相信自己能長留騎士。去年2月同樣傳出「帝瓜連線」的流言，假使去年就成案，也許安森尼現在已戴上了冠軍戒。但依現狀看來，兩人聯手的可能性愈來愈小了。

(中時電子報)