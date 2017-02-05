利比亞海岸防衛隊攔截1131非法移民
發言人今天表示，利比亞海岸防衛隊於1週內在西部城市塞卜拉泰（Sabratha）附近，攔截到至少1131名非法移民。
卡西姆（Ayoub Qassem）表示，海岸防衛隊2日在塞卜拉泰外海攔截到4艘橡皮艇上的431名非法移民，1月27日則在相同海域的3艘木船上攔截到約700人。
卡西姆提及2日的攔截行動說，「那些非法移民來自撒哈拉以南的不同非洲國家，其中包括大批婦孺。」
他又說，1月27日被攔截到的非法移民，包括來自敘利亞、突尼西亞、利比亞和巴勒斯坦地區的移民。人蛇試圖阻止海岸防衛隊上船逮人。
「人蛇朝海岸防衛隊開火，試圖阻撓逮捕行動，但海岸防衛隊還擊，迫使人蛇撤退。」
自從介於土耳其和希臘之間的路線於去年大抵遭關閉以來，利比亞已成為非法移民試圖搭船穿越地中海前往歐洲的主要啟程地點。1060205
(中央社)
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