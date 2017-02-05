川普旅行禁令 美過半民眾反對

美國總統川普今天前往佛州度周末，他在空軍一號總統專機上與記者聊天，幕僚長在旁拍照。(圖:美聯社)

川普針對七個穆斯林國家公民的旅行和移民禁令發布以來，引發大批抗議浪潮。圖為紐約布魯克林區今天有來自穆斯林社區以及葉門移民人士抗議川普政策。(圖:美聯社)

根據一項最新民調，過半數的美國民眾反對美國總統川普近日簽署的穆斯林旅行和移民禁令。對於該禁令是否有助於美國更安全，民意則呈現分歧。

根據CNN/ORC所進行的民調結果顯示，53%的受訪者反對川普這項針對7個穆斯林國家公民的行政命令，47%的受訪者則表示支持。在支持這項禁令的受訪者當中，2/3的人士期待禁令進一步擴展到其他國家，另外1/3則反對。

儘管川普一再強調其行政命令並不是穆斯林禁令，民調則發現有55%的美國民眾認為，這就是針對穆斯林的禁令。

另外針對近日也受到熱議的在美墨邊境築牆的政策，10名受訪者當中有6人表示反對。

至於川普的旅行禁令是否有助美國更加安全？又是否保護到了美國價值？民調結果呈現分歧。民調發現，41%的受訪者認為該行政命令可以讓美國在應對恐怖主義問題可以更加安全；不過有46%的受訪者認為，這反而會讓美國應對恐怖主義更不安全；另外有12%的受訪者認為沒有差別。

民調也顯示，49%的美國民眾認為，該禁令將尋求庇護的人士隔絕在外，違反了美國價值；43%的民眾則認為，該禁令拒絕不認同美國價值的人入境，是更好的保護了美國價值。

這項CNN/ORC民調是在1月31日到2月2日期間進行，隨機訪問了1,002個全國成人樣本，誤差值為正負3%。

(中時電子報)