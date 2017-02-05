川普欲削同性戀權益 女兒伊凡卡阻止成功
美國總統川普一上任，大刀闊斧進行各項改革，卻也帶來許多爭議，據傳川普欲頒布一項削弱對同性戀及跨性別者保護的行政命令，但因為第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）以及她的丈夫庫西納（Jared Kushner）極力阻止下，才未通過。伊凡卡雖然沒有正式白宮官方頭銜，但許多重要場合都有她的身影，已證明她扮演重要角色，甚至可影響決策。
根據美國政治網站POLITICO報導，有知情人士透露，川普上任後已草擬好一份有關減少保護女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、或有性別認同障礙人士的行政命令。但在伊凡卡以及庫西納極力說服下，川普才打消簽署命令的念頭。
35歲的伊凡卡已經辭去在父親川普集團及自身生活品牌的管理職務，舉家搬至華府。目前僅伊凡卡的丈夫庫西納出任白宮高級顧問，正式任職於川普政府。但過去從未有第一千金對內有如此大的影響力，伊凡卡恐怕是史無前例。
(中時電子報)
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