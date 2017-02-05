不滿川普移民禁令 歐洲數萬人上街抗議
不滿美國總統川普（Donald Trump）移民禁令，成千上萬歐洲人今天在歐洲各地城市上街抗議，呼籲美國人「揚棄川普」，並誓言對抗川普的政策。
在倫敦，估計約1萬人走上街頭，高呼「梅伊：無恥」，譴責英國首相梅伊（Theresa May）支持美國新總統川普。
抗議群眾揮舞的標語牌寫著「拒絕讓穆斯林成為代罪羔羊」以及「要社會主義，不要川普主義」等，他們從美國大使館出發，遊行前往唐寧街英國首相官邸。
在巴黎和柏林，各約有1000人上街抗議，與此同時，包括曼徹斯特（Manchester）和伯明罕（Birmingham）等英國城市，則分別有數百人上街表達不滿。
此外，瑞典首都斯德哥爾摩和西班牙大城巴塞隆納也有遊行抗議。
川普於1月27日簽署行政命令，暫停美國接納難民計畫120天，並禁止來自7個穆斯林居多數國家（伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門）公民入境90天。
但美國1位聯邦法官3日下令暫停執行川普這項禁令，川普憤怒譴責此裁定並矢言對抗。
白宮堅稱，此禁令將可讓美國更安全及防範恐怖攻擊。
衛報（The Guardian）報導，倫敦的示威抗議約1萬人參與，主辦單位則宣稱有4萬人共襄盛舉。1060205
(中央社)
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