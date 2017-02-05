NBA》籃網棄將翻身 成聯盟灰姑娘
去年11月，籃網主控林書豪受傷，球隊叫上23歲的替補控衛費瑞爾(Yogi Ferrell)支援，身高183公分、體重81公斤的費瑞爾體格單薄，他於選秀會上落榜，最後加入籃網的訓練營。踏上NBA的球場，費瑞爾10場比賽繳出平均5.4分、1.7助攻，於12月遭到籃網釋出。但費瑞爾的故事沒有就此結束。
1月28日，費瑞爾獲得小牛隊10天的短約，他有僅僅10天的時間證明自己，而他只用7天就做到了。過去4場比賽，費瑞爾寫下場均17.8分、5.0助攻、3.0籃板、1.8抄截，小牛4戰全勝。2月4日出戰拓荒者，費瑞爾狂砍32分、送出5次助攻，轟進9記三分球(投11中9)，成為繼快艇葛瑞芬以來，在生涯前15場比賽砍出最高分的菜鳥(葛瑞芬的紀錄為44分)。
小牛隊教練卡萊爾說：「我喜歡費瑞爾的打法，他擅長團隊作戰、充滿活力，他是一個懂得抓住機會證明自己的人。」過去4戰小牛隊接連打敗馬刺、騎士等勁旅後，他們決定不浪費時間，在費瑞爾的10天短約於本周二到期時，小牛將給予他一紙為期兩年的新合約，傳言價碼為208萬美金(第2季為130萬美金)。
費瑞爾在正確的時機來到正確的地方，代替受傷的戴隆威廉斯與J.J.巴里亞，打出小牛本季最長的4連勝；他證明了自己是沙底的黃金，聯盟最新出爐的灰姑娘。此時的籃網可能悔不當初，不該輕易地放棄費瑞爾。或許費瑞爾的表現不會一直這麼高檔，但他的故事將持續在聯盟流傳下去。
(中時電子報)
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