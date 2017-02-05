台足再旅外 吳俊青加盟泰國職業隊
台灣男足開拓旅外新大陸！泰國第3級職業聯賽（簡稱T3）臨湖聯隊（Banbueng United Football Club）4日宣布，該隊已延攬中華男足國腳前鋒吳俊青，可望在1周內敲定簽約事宜。
這是台灣男足在對岸取消台港澳球員的內援資格、幾乎斷了台將「登陸」機會後，首次有寶島好手成功踏出旅外步伐，開啟到泰國踢球的新頁。
臨湖聯隊在官方聲明中表示，「我們已經得到台灣國腳前鋒吳俊青，相信這位新球員可以提升我們的戰力。目前加盟事宜已經完成9成至9成5，1周內可以敲定相關程序。」
這也是28歲的吳俊青第2次旅外挑戰，這位台南子弟因為180公分的壯碩身材，被球迷喻為「台灣德羅巴」，曾於2015年加盟中甲湖南湘濤，可惜沒有機會升上一隊，在該年底解約返台。
吳俊青在新成立的台灣企業甲級足球聯賽效力於北市大同，於今年1月7日球季開踢首輪，也是新成軍的臨湖聯隊就派員到高雄國家體育場觀察吳俊青的表現，如今也敲定加盟的好消息。
吳俊青代表中華男足踢過19場國際賽，攻入5球，包括在世界盃資格賽對越南主客兩回合都貢獻進球，而中華隊最近一次的國際賽勝利，於去年底香港東亞盃第2輪複賽擊敗關島，也是靠吳俊青先馳得點，是中華隊近年來的主力中鋒。
泰國在今年將職業足球擴增到第3級聯賽，春武里府的臨湖縣也成立了新球隊。吳俊青加盟的雖然是T3聯賽，但根據了解，以臨湖聯隊的背景關係，若表現出色也有可能被T1球隊看上。
(中時電子報)
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