沒搞錯？「 川普海洛因」上市
佛羅里達州警方昨天宣布破獲一起重大海洛因案件，居然發現這一海洛因的新綽號就叫「唐諾．川普」(Donald Trump)，跟新上任的美國總統同名。
根據佛州坦帕市8號台WFLA電視台報導指出，美國佛州警方經過6個月的調查，終於破獲了賀南度縣(Hernando County)的一個重大海洛因販賣集團，並起出高達5,500包的海洛因毒品包裝。讓警方感到驚訝的是，在這大批的海洛因毒品包裝中，居然發現其中還公然以川普總統的圖片與名字印在毒品包裝上。
佛州總檢察長邦蒂(Pam Bondi)於昨天指出，「我只想要對這位毒販說：把總統的照片放在上面是個大錯誤。」邦蒂進一步表示，因為總統將會成為掃除這一毒品集團的強力支持者。
她指出，「在整個案件結束訴之後，我將會確保(總統)定會獲得這一包裝，以便能提醒他所作的好事。」
涉案毒販強森(Kelvin Scot Johnson)被警方以走私海洛因罪名逮捕，目前被關押在監獄，保釋金設為7萬5千美元。
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(中時電子報)
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