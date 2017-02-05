NBA》巴克利：高薪氾濫 阻礙球員進步

活塞隊本季團薪極高，表現卻不理想。(美聯社資料照)

上月爆出與詹姆斯的口水戰之後，TNT球評「惡漢」巴克利繼續秉持他有話直說的風格，數天前又放言高論，直指年輕世代的球員過太爽、不知上進。「現在的普通球員拿的薪水已經太多了，讓他們沒有動力想要更上一層樓。」

巴克利所指的是史坦范岡迪(Stan Van Gundy)重金打造出來的活塞隊陣容，本季的表現令人失望，不僅只在季後賽邊緣打轉，各項攻守數據也排在聯盟後段班。「這些球員都自我感覺良好。」巴克利說，「耶，我拿很多錢，我是明星，我很強。事實是普通程度的球員就可以領到1000萬美金的高薪，他們何必要虐待自己、變得更強呢？」

在巴克利打球的年代(1984~2000)，球員的薪水是很少的。結束新人合約之後，巴克利在七六人隊的年薪不過300萬美金，那時候他還是全聯盟最好的球員之一。巴克利說：「這可不是老傢伙看不慣年輕人之類的廢話，而是現在的球員實在拿太多錢了，很多球隊沒有打出應有的戰績，因為沒有人想要變得更強。」

對以前的球員來說，30萬與300萬有很大的差距，但是現在的球員個個是千萬富翁，1000萬與2000萬的差距顯得沒有以前那麼大。巴克利說：「頂尖的球員永遠會想變得更強，但其他較差的、中等的球員，(高薪)對他們會有負面影響。」

(中時電子報)