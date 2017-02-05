不敵抗議 羅馬尼亞將撤銷貪腐除罪令
羅馬尼亞總理葛林多努今天宣布，羅馬尼亞政府5日將撤銷讓特定貪腐除罪化的一項緊急命令，此時約14萬名示威抗議群眾在總理辦公室附近，表達對此法令的強烈不滿。
路透社報導，葛林多努在電視轉播的演說中表示，「我們週日將舉行緊急集會，廢除那道命令，撤回和取消它，找出確保它不會生效的法律途徑。」
法新社報導，羅馬尼亞總理葛林多努（Sorin Grindeanu）今天宣布，政府將會撤銷引發爭議的貪腐除罪命令，此命令引發自1989年獨裁者希奧塞古（Nicolae Ceausescu）垮台以來的最大規模示威抗議。
葛林多努在倉促安排的記者會上宣布：「明天（週日）我們將會舉行政府會議，撤銷這道命令。我不希望分裂羅馬尼亞，國家不能分裂成兩半。」
1月31日通過的這道緊急命令，原定2月10日生效，將特定貪腐犯行除罪化，濫權者造成的損失金額必須超過4萬4000歐元（4萬7500美元），才能判刑入獄。
上台才1個月的羅馬尼亞左派政府也希望藉由另一命令，釋放入獄服5年以下徒刑的大約2500人。
前述舉措引發接連5天大規模示威抗議，包括2月1日晚上全國各地估計高達30萬人走上街頭，是自1989年獨裁者希奧塞古及共產主義垮台以來的最大規模示威抗議。
葛林多努宣稱，採取那些措施是為了讓刑法與憲法一致，並減少監獄過度擁擠。
但批評人士表示，真正意圖是要釋放數千名官員和政治人物中的一部分，他們於近幾年的大規模肅貪行動中鋃鐺入獄，當中許多人是來自葛林多努所屬社會民主黨（PSD）。1060205
(中央社)
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